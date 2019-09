Alban Lafont, ici lors d'un match de Ligue 1 face à Reims le 15 septembre à la Beaujoire. DAMIEN MEYER — AFP

Alban Lafont a été le héros de la surprenante victoire nantaise, ce samedi au Parc OL (0-1).

Le gardien de 20 ans reste sur une semaine de haute volée après avoir stoppé le penalty de Mbaye Niang mercredi contre le Stade Rennais (1-0).

Tout en retenue, Alban Lafont savoure cette belle période qui permet aux Canaris d’intégrer le podium du championnat (3e).

Houssem Aouar (35e), Bertrand Traoré (45e+1), Memphis Depay (37e, 63e, 80e) et Martin Terrier (63e) ont tous pensé réussir à sortir l'OL du marasme ce samedi. Mais les rares fois où l’armada offensive lyonnaise s’est montrée inspirée face au FC Nantes (0-1), elle a fait connaissance avec Alban Lafont. Sur la lancée du derby remporté contre Rennes (1-0) mercredi, avec à la clé le penalty de Mbaye Niang stoppé, l’ancien gardien du TFC et de la Fiorentina était on fire à Décines.

« Quand il y a eu quelques brèches, on a eu un grand Alban Lafont qui nous a sauvés plusieurs fois », résume son coéquipier Dennis Appiah. Ses six parades, dont un double sauvetage très spectaculaire face au tandem Depay-Terrier (63e), ont permis de laisser l’OL face à ses doutes, et de placer pendant quatre heures les Canaris en tête de la Ligue 1 (le PSG est de nouveau leader après son succès à Bordeaux).

« C’était un très bon match de toute l’équipe »

Ne comptez pas sur l’intéressé pour mettre en avant sa performance XXL. Reprenant la question d’un journaliste, il a d’emblée annoncé la couleur : « Je ne sais pas si j’ai écœuré les Lyonnais mais c’était un très bon match de toute l’équipe ».

Soit, les Nantais se sont montrés « exemplaires dans la récupération collective du ballon » (dixit Christian Gourcuff), mais ce premier succès à Lyon depuis 23 ans doit autant à une boulette de Fernando Marçal (but contre son camp sous la pression de Samuel Moutoussamy, 59e) qu’aux réflexes de son dernier rempart.

80 ' I ⏱



Le sixième arrêt du match pour @AlbanLafont ! Il s'interpose encore devant Depay !



Ce match monstrueux ! 😵



🔛 #OLFCN pic.twitter.com/XP7JOAXFPM — FC Nantes (@FCNantes) September 28, 2019

« Je me suis tout de suite très bien senti dans l’équipe »

« Ça me gêne un peu qu’on réduise notre performance à Alban car notre axe défensif [Girotto-Pallois] a encore été énorme, tout comme le travail de l’équipe de façon générale », nuance à son tour Christian Gourcuff. Bon, si Nantes est sur le podium de Ligue 1 (3e), a-t-on le droit de penser qu’Alban Lafont a un rôle majeur dans les quatre clean-sheets tenus par les Nantais lors des cinq dernières journées (pour quatre succès 1-0) ?

« Oui, mon match est très bien, j’ai fait quelques arrêts aujourd’hui », finit-on par arracher auprès du timide gardien de 20 ans. Celui-ci refuse d’opposer son état de grâce actuel à ses débuts hésitants sous le maillot nantais, notamment à Lille (2-1) et à Amiens (1-2). « Ce n’est pas mon avis, je me suis tout de suite très bien senti dans l’équipe, estime Alban Lafont. Il y a eu des matchs avec un peu moins de réussite pour moi mais j’ai toujours gardé mes objectifs en tête et je sais de quoi je suis capable. Je ne regarde pas ce qui se dit sur moi. »

Alban Lafont la forme? Non, pas vraiment en ce début de saison du FCN https://t.co/fmjmaDVqaN — 20 Minutes (@20Minutes) September 14, 2019

Andrei Girotto et Nicolas Pallois, « deux patrons rassurants »

C’est donc « sans le moindre esprit revanchard » qu’il savoure sa performance du jour, et cette surprenante présence sur le podium de son équipe. « Pour vous, c’est inattendu. Nous, on sait comment on s’entraîne et nous sommes récompensés. On n’a pas spécialement parlé de cette première place du jour dans le vestiaire. A nous d’essayer de gratter le maximum de points sans se prendre la tête. »

Celui-ci ne manque pas de souligner à quel point il est « rassurant pour un gardien » d’avoir Andrei Girotto et Nicolas Pallois, « deux patrons avec beaucoup d’expérience », devant soi. La drôle de dynamique nantaise permet à Christian Gourcuff de se lâcher (un peu) en zone mixte : « C’est super de vivre ça alors que j’aurais pu être en retraite au bord de la mer ». Ce samedi, Memphis Depay et les autres attaquants lyonnais auraient peut-être préféré un transat sur la plage plutôt que de se heurter sans cesse à un Alban Lafont de gala.