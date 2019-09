Le virage nord lyonnais a consacré son tifo d'avant-match au Tibet, ce samedi avant OL-FC Nantes. — Jérémy Laugier/20 Minutes

Juste avant le coup d’envoi d’OL-FC Nantes, ce samedi (13h30), le groupe des supporters des Bad Gones a déployé un tifo aux couleurs du Tibet, en indiquant « Free Tibet » et « Free Ligue 1 ».

Le virage nord lyonnais a accompagné cette action d’un communiqué afin de s’élever contre la multiplication « d’horaires ubuesques » de matchs, le tout dans « une démarche purement marchande » de la LFP.

Le monde des ultras révèle souvent de sacrées surprises dans ses animations d’avant-match. Mais alors la cote pour un tifo déployé en l’honneur du Tibet dans le virage d’un stade français doit être proche de celle plaçant Angers et Nantes sur le podium de la Ligue 1. Pourtant, à quelques minutes du coup d’envoi de cet OL-FC Nantes (0-1) à Décines, ce samedi peu avant 13h30 (avec au passage un hommage respecté à la mémoire de Jacques Chirac), le virage nord lyonnais a bien brandi le drapeau tibétain.

Tifo originale du Nord pic.twitter.com/4FWwqixDt4 — Olimas (@Olimas99) September 28, 2019

Le tout accompagné d’un texte en deux parties : « Free Tibet » puis « Free Ligue 1 ». Car non, les Bad Gones n’ont pas développé ces dernières semaines une fascination pour le Dalaï-lama. « Au-delà de l’aspect crypto-politique de ce tifo, notre volonté est surtout de rappeler aujourd’hui à tous que les spectateurs et les supporters sont des acteurs à part entière du match et qu’on leur doit à ce titre plus de respect qu’à n’importe quels téléspectateurs », explique le groupe dans un communiqué.

« Si la vue de quelques drapeaux tibétains peut emmerder la Ligue… »

Le virage nord, qui a également sorti plusieurs drapeaux du Tibet avant le match, pointe en effet la multiplication « d’horaires ubuesques » de matchs, le tout dans « une démarche purement marchande » de la LFP. Cet horaire de 13h30 ce samedi a ainsi été fixé par la Ligue dans le but de conquérir le marché télévisuel chinois.

Plusieurs drapeaux tibétains ont également été montrés dans le virage nord du Parc OL ce samedi. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« Si la vue de quelques drapeaux tibétains peut emmerder la Ligue et son nouveau diffuseur, sous contrôle de l’appareil d’Etat chinois pour lequel ce sujet est épineux, nous serons ravis de renouveler l’expérience », concluent les Bad Gones. Pas sûr que Jean-Michel Aulas ait vu d’un très bon œil cette initiative, lui qui a fait entrer en 2016 dans le capital de l’OL le groupe chinois IDG, devenu depuis le deuxième actionnaire du club.