Bon matin (ou presque) m’sieurs dames, et bienvenue pour ce match d’ouverture de la 8e journée de Ligue 1 au Parc OL entre les Lyonnais et le FC Nantes. Et non, rassurez-vous, on n’a pas saucissonné notre programmation de live, la rencontre va bien débuter à 13h30 ce samedi. Il va falloir s’habituer à cet horaire en vue de la saison prochaine, qui nous verra nous tourner clairement vers le marché chinois. Pour rappel, nos amis anglais, italiens, allemands et espagnols sont passés par là bien avant nous et ça se passe pas mal, pas de panique. Ce n’est a priori pas le souci majeur de l’OL, qui glisse gentiment vers la crise… depuis un 6-0 d'anthologie contre l’actuel coleader du championnat Angers. Allez comprendre notre Ligue 1… En tout cas, après deux premiers matchs vraiment aboutis, le Lyon de Sylvinho (11e) se cherche en vain, entre 4-3-3, 5-3-2, 4-2-3-1 et projet de jeu de plus en plus flou. En face, le FC Nantes de Christian Gourcuff, surprenant 4e du championnat, pourrait larguer l’OL à sept points en cas de gros coup à Décines. Ce n’était pas coté à 25 en début de saison cette affaire ? Deux stats qui en diraient long sur l’ampleur du marasme lyonnais en cas de nouvelle contre-performance ce samedi : l’OL est invaincu à domicile contre les Canaris depuis décembre 1996, avec 14 victoires et trois nuls sur la période. Et les Lyonnais n’ont plus perdu deux matchs de rang à domicile en L1 depuis plus de deux ans. A toi de jouer petit Sylvain.