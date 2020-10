Le départ de l'édition 2020 de la SaintéLyon aurait dû avoir lieu le 5 décembre à Saint-Etienne. — Peignée Verticale

La SaintéLyon vient à contrecœur de donner rendez-vous à ses nombreux inconditionnels pour le 28 novembre… 2021. La 67e édition de l’épreuve phare du trail nocturne (77 km entre Saint-Etienne et Lyon) ne pourra en effet pas avoir lieu les 5 et 6 décembre comme cela était programmé. Le passage combiné samedi dernier de Lyon et de Saint-Etienne en zone rouge écarlate « alerte maximale » a rendu trop compliquée la tenue des différentes épreuves de cette SaintéLyon 2020.

« Même si les organisateurs ont bien tenté depuis des semaines de s’adapter à ce contexte sanitaire exceptionnel, en adaptant les jauges coureurs pour chaque épreuve et en mettant au point un protocole sanitaire draconien, cette dernière mesure gouvernementale ne leur laissait que peu de choix », annonce ce mercredi l’organisation dans un communiqué.

Plus ancienne et plus importante course nature de l’Hexagone, avec plus de 17.000 coureurs réunis chaque année, la SaintéLyon va officiellement vivre la première annulation de son histoire. Même en 1990, le départ avait pu être donné malgré une neige extrêmement abondante, avant que la course ne soit stoppée à mi-parcours. Malgré ce contexte défavorable lié au Covid-19, plus de 8.000 coureurs s'étaient déjà inscrits pour cette édition 2020.