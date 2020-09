Il pourrait être le gardien le plus cher à quitter la Ligue 1. Transféré au Stade Rennais il y a un an pour quatre millions d’euros, l’ancien portier de Reims va bien s'engager avec Chelsea. Montant de la transaction ? Entre 25 et 30 millions d’euros selon les sources. Si l’officialisation du départ n’a pas été établie côté rennais, elle l’a été en Angleterre. Interrogé ce mardi en conférence de presse, l'entraîneur des Blues Frank Lampard a confirmé qu’Edouard Mendy passait sa visite médicale au moment où il s’exprimait. L’ancien milieu de terrain a d’ailleurs fait savoir que Petr Cech « avait joué un rôle important » dans l’arrivée du portier sénégalais à Londres.

