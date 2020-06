Lucas Hernandez lors de Bayern Munich-Eintracht Francfort, le 23 mai 2020. — PIXATHLON/SIPA

Longuement blessé cette saison, Lucas Hernandez va avoir énormément de mal à revenir dans les petits papiers de l’entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick. Ce dernier a bien essayé de lui trouver des circonstances atténuantes, ce lundi en conférence de presse, mais le discours est assez clair et il n’a pas l’air de l’envisager comme un titulaire en puissance d’ici à la fin de saison.

Le coach allemand, qui a pris l’équipe en cours de saison en remplacement de Niko Kovac, n’a pas cherché à maquiller la réalité : « Tous les joueurs ont besoin de rythme, et il n’a pas pu en avoir, a-t-il dit à propos du Français, acheté 80 millions d'euros l’été dernier. La défense à quatre Pavard-Davies-Alaba et Boateng a très bien fonctionné. Ils sont solides défensivement et lorsque nous avons la balle, ils ont beaucoup de qualités offensives. »

Un départ l’été prochain ?

Victime d’une rupture d'un ligament interne de la cheville droite qui l’a tenu éloigné des terrains de fin octobre à février, le champion du monde 2018 n’a pas eu de chance et a raté le bon train, estime son entraîneur. « Lucas est un grand professionnel. J’apprécie son engagement à l’entraînement, où il donne tout. Mais depuis novembre nous avons beaucoup travaillé la tactique, aux entraînements qu’il a manqués. »

Aligné d’entrée samedi au poste d’arrière gauche contre Mönchengladbach, Hernandez a été remplacé à l’heure de jeu par Alphonso Davies, le titulaire du poste. Le magazine Kicker, qui l’a qualifié de « remplaçant le plus cher du monde », ne l’a pas épargné : « Comme lors du deuxième but encaissé contre Leverkusen et du but en demi-finale de la Coupe contre Francfort, il a été directement impliqué samedi dans le but égalisateur de Mönchengladbach. Il n’intervient pas avec suffisamment d’assurance ». Forcément, dans ce contexte, les rumeurs d’un départ cet été ne manquent pas. « Il est sous contrat avec nous », a sobrement évacué Flick.