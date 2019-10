Lucas Hernandez, blessé lors du match Olympiakos-Bayern, souffre d'une rupture partielle des ligaments de la cheville. — Thanassis Stavrakis/AP/SIPA

Après le genou, la cheville. Lucas Hernandez, sorti mardi soir sur blessure lors de la rencontre entre le Bayern Munich et l’Olympiakos en Ligue des champions, souffre « d’une rupture partielle du ligament interne de la cheville droite », a annoncé ce mercredi le club bavarois sur son site Internet. La durée de l’indisponibilité de l’international français n’a pas été communiquée, mais il pourrait être absent jusqu’à la fin de l’année 2019, indique le site de L'Equipe.

Cette blessure est une très mauvaise nouvelle pour le Bayern, qui doit déjà se passer du taulier de la défense centrale Niklas Süle, victime samedi d’une rupture des ligaments croisés du genou et probablement indisponible jusqu’à la fin de saison. Il ne leur reste plus que Benjamin Pavard et Jérôme Boateng comme centraux.

Il s’agit aussi d’un gros coup dur pour le joueur, qui revenait d’une opération au genou effectuée en mars dernier. Un genou qui l’avait d’ailleurs fait souffrir à nouveau début octobre, ce qui avait déclenché une belle passe d’armes entre le club allemand et Didier Deschamps, qui avait décidé de le convoquer malgré tout en équipe de France. Le sélectionneur risque d’entendre parler à nouveau du pays après ça, même si les deux blessures ne sont pas liées.