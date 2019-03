Le Bayern Munich avait annoncé la couleur pour son mercato 2019, et visiblement quand il dit quelque chose il ne fait pas les choses à moitié. En effet, le champion du monde Lucas Hernandez, 23 ans, vient de s’engager officiellement avec le club bavarois qu’il rejoindra en fin de saison, le montant du transfert correspond à celui de sa clause libératoire : 80 millions d’euros. Le transfert du latéral gauche de l’Atlético de Madrid était dans les tuyaux depuis un moment déjà, le voici désormais officiellement engagé jusqu’au 30 juin 2024.

🇫🇷 @LucasHernandez: "This is a really important day in my footballing career. #FCBayern is one of the best clubs in Europe and the world. I’m proud to be able to fight for all possible titles in the future with Bayern." 💪#packmas #MiaSanMia #ServusLucas pic.twitter.com/1zvZoV5zyD