« L’alcool est dangereux pour la santé »... Et pour les finances, aussi. Demandez donc à ce supporter de Liverpool qui a booké à Noël un petit voyage à Munich pour assister au match de Ligue des champions des siens face au Bayern. De prime abord, rien d’exceptionnel, mais notre bougre d’Anglais s’est trompé dans les dates. Au lieu de venir à l’Allianz Arena le 13 mars, il était présent en Bavière mardi, alors que le match était… à Liverpool ! Bien joué l’artiste.

Présent dans une fan zone bavaroise pour assister à ce (triste) match, le British, qui pensait que le match aller avait lieu à Munich, a été interrogé par la télévision allemande pour comprendre le pourquoi du comment : « C’était lors des vacances de Noël et j’avais bu trop de bières. Je suis rentré à la maison et j’ai booké mon vol pour Munich, mais je me suis trompé dans les dates. Du coup, je suis là par erreur. »

Même si son équipe préférée n’a pu gagner la première manche de ce huitième de finale, alors que notre supporter avait pronostiqué « un 3-1 », il a quand même passé une belle soirée. Il a notamment pu goûter la spécialité locale le Weisswurst. Pas très convaincu, le Reds préfère le traditionnel « fish & chips ».