Les supporters du Bayern Munich n’ont pas l’habitude de se laisser faire. Les fans du PSG qui ont de la mémoire se souviennent par exemple de cette grande banderole, brandie l’an passé lors du match de poule entre les deux équipes, pour dénoncer le prix élevé des places en parcage extérieur : « 75 euros la place, nous ne sommes pas Neymar, les billets doivent être vendus à un prix raisonnable ».

Et bien les Allemands ont remis ça mardi soir à Anfield Road lors de l’autre 8e de finale aller de Ligue des champions au scénario tout aussi oubliable entre Liverpool et le Bayern (0-0). Leur message ? « Billet extérieur LFC : 48 livres, FCB : 55 euros. La cupidité ne connaît pas de limite, 20 c’est bien assez », le chiffre 20 représentant une référence à une campagne de communication visant à limiter les places des fans visiteurs à 20 euros en Premier League.

A resounding applause rings out from all four stands as the Bayern fans unfurl a banner on ticket prices.. #LIVBAY #UCL pic.twitter.com/BicBIRQ3kK