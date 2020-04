FOOTBALL L'UEFA a ébauché plusieurs scénarios pour reprendre le fil des compétitions nationales et européennes cet été

L'UEFA va tenir des réunions les 21 et 23 avril pour évoquer l'avenir des compétitions européennes. — Marco Alpozzi/AP/SIPA

L’Union européenne de football (UEFA) va réunir ses fédérations membres mardi en visioconférence pour un point d’étape sur l’avenir des compétitions suspendues face à la pandémie de coronavirus, avant une réunion de son comité exécutif deux jours plus tard, a annoncé l’instance jeudi.

Dans un communiqué, l'UEFA a annoncé la tenue mardi prochain d’une « séance d’information à l’intention des secrétaires généraux des 55 associations membres de l’UEFA », afin d’examiner « les développements qui concernent les compétitions nationales et les compétitions européennes ».

Puis « le comité exécutif de l’UEFA se réunira par vidéoconférence jeudi 23 avril pour faire le point de la situation et discuter des derniers développements concernant l’impact de la pandémie de coronavirus sur le football européen », a écrit la confédération européenne. Une autre réunion était d’ores et déjà prévue mercredi prochain entre l’UEFA, l’Association européenne des clubs (ECA) et des représentants des Ligues organisatrices des grands championnats nationaux.

Comme la plupart des grandes disciplines sportives sur la planète, le football a vu son calendrier profondément chamboulé par la pandémie de Covid-19. Le 17 mars, décision inédite en 60 ans d’existence de l’épreuve, l’UEFA a décidé de reporter l'Euro à l'été 2021. L’instance a aussi suspendu toutes ses compétitions de clubs « jusqu’à nouvel ordre ».

La Ligue des champions et la Ligue Europa ont été interrompues au stade des huitièmes de finale, la C1 féminine au stade des quarts. Début avril, l’UEFA avait ébauché devant ses fédérations membres plusieurs scénarios pour reprendre le fil des compétitions nationales et européennes cet été, avec notamment une projection visant à redémarrer les matchs début juin, et une autre fin juin ou début juillet.