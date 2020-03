L'Euro 2020 attendra... 2021 — SOPA IMAGES/SIPA

L'Euro 2020 ne sera pas. Les dirigeants de l'UEFA, réunis par visioconférence ce mardi, ont décidé du report du championnat d’Europe des nations à l’été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement. La décision, permettant à la Ligue des champions, la Ligue Europa et les championnats nationaux d’arriver à leur terme, a été approuvée à l’unanimité.

Cette proposition présentée mardi matin lors d'une réunion avec les clubs et les ligues professionnelles doit encore être formellement adoptée par le Comité exécutif de l'instance européenne réuni dans l'après-midi.

Des groupes de travail vont être formés

La situation était d'autant plus compliquée que l'Euro, pour la première fois, devait être organisé cet été dans douze pays (12 juin-12 juillet), avec un match d'ouverture prévu à Rome, en Italie, l'un des pays les plus touchés par la pandémie. Avec cette proposition de report, l'UEFA écarte l'option d'un Euro à huis clos ou bien d'une annulation, qui aurait privé la confédération européenne d'une importante manne de droits télévisés.

Aleksander Ceferin, le patron de l’UEFA, a d’autre part annoncé l’interruption de la C1 et la C3 jusqu’à ce que l’épidémie de coronavirus soit en phase descendante. Selon le quotidien L’Equipe, des groupes de travail vont être formés pour traiter des questions économiques. En 2016, l'Euro avait généré plus d'un milliard d'euros de droits TV, selon la confédération européenne, et un chiffre d'affaires total de 1,92 milliard d'euros.