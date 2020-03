L'Italie va demander un report de l'Euro 2020 — Gian Ehrenzeller/AP/SIPA

L’Italie, qui figure parmi les pays hôtes de l'Euro 2020, ne cache pas ses intentions : mardi, elle demandera à l'UEFA le report pur et simple de la compétition, dans un contexte épidémique​ de plus en plus tendu. « Le report de l’Euro est l’idée à suivre. Demain, nous demanderons à l’UEFA un acte de responsabilité et à toutes les fédérations de contribuer à un processus qui vise à protéger la santé des athlètes, des supporters et de tous les citoyens », a déclaré à la radio Rai le président de la fédé italienne, Gabriele Gravina.

La piste du report est réelle

A propos de la possibilité d’un report à cet hiver plutôt qu’à l’été prochain, le dirigeant italien a déclaré qu’il n’y avait « pas d’hypothèse en ce sens ». « Ce sont des idées, des réflexions, qui demandent un peu d’attention. Demain nous discuterons, nous serons tous là et j’espère que la décision la plus responsable sera prise. Même s’il est hors sujet de penser qu’il existe aujourd’hui une solution idéale », a-t-il ajouté.

L’UEFA organise mardi à 13h une réunion de crise pour discuter de l’avenir de l’Euro, prévu du 12 juin au 12 juillet dans 12 pays différents. Et l’hypothèse d’un report du tournoi, une première en 60 ans d’existence et quinze éditions disputées à ce jour, n’est plus un tabou.