FOOTBALL Plusieurs clubs ont annoncé la suspension de toute activité pour cause de coronavirus

Neymar — UEFA - Handout/VSPress/SIPA

Les compétitions à l’arrêt à cause de l’épidémie de coronavirus, les clubs de football se mettent petit à petit sur pause à leur tour. Vacances forcées, si on peut appeler ça des vacances. Le PSG a annoncé le week-end dernier la suspension de ses activités pour une durée indéterminée. « Nous vous informons que les activités sportives de toutes nos équipes professionnelles vont rester suspendues provisoirement pour la période débutant demain lundi 16 mars et jusqu’à une date pour l’instant indéterminée », a ainsi fait savoir le leader de Ligue 1​.

Déclaration officielle du Club



Suite aux annonces du Président de la République et du Premier Ministre, et dans le prolongement des décisions des autorités sportives, le @PSG_inside adapte ses activités et son fonctionnement en prenant les mesures nécessaires à la santé de tous. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 13, 2020

Lundi, le FC Nantes et Dijon ont emboîté le pas. Les canaris ont annoncé « la suspension jusqu’à nouvel ordre des entraînements collectifs de l’équipe professionnelle. » Une décision fait suite à « un accord commun entre la Direction du FC Nantes, le staff technique et le staff médical. » Les joueurs nantais sont confinés chez eux avec leurs proches et devront se soumettre à un programme d’entretien athlétique. Côté dijonnais, les entraînements sont aussi suspendus jusqu’à nouvel ordre. A bientôt, le foot.