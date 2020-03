Coronavirus EN DIRECT : La situation, « très inquiétante », « se détériore très vite », alerte le directeur général de la Santé…

7h30 : Un décret précise les commerces qui peuvent rester ouverts

Un nouveau décret a été publié ce lundi matin au Journal officiel. Il précise les établissements qui peuvent continuer à ouvrir et ceux qui, à l’inverse, doivent obligatoire fermer.

Les établissements qui doivent fermer : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, les magasins de vente et centres commerciaux, les restaurants et les bars, les salles de danse et salles de jeux, les bibliothèques, les salles d’expositions, les établissements sportifs couverts, les musées, les chapiteaux, tentes et structures, les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Les établissements qui peuvent ouvrir : les lieux de culte, les garages, les magasins alimentaires (supérette, supermarché, etc.), commerce d’équipements automobiles, commerce et réparation de motocycles et cycles, les stations essence, les bureaux de tabac-presse, les pharmacies, les animaleries, les hôtels, les agences d’intérim, les banques, les blanchisseries, les pompes funèbres.