Hiroki Sakai a donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux. — Twitter Hiroki Sakai

Hiroki Sakai a profité de l’interruption de la Ligue 1 pour se faire opérer de la cheville gauche, a-t-on appris auprès de l’OM. Le latéral droit a subi une petite intervention chirurgicale ce mardi matin à la clinique Juge, à Marseille. Il est reparti chez lui dès cet après-midi, après une opération réussie.

この期間を利用して長い間痛めていた足首を手術しました。改めてプレーできる痛み出来ない痛みの判断の難しさを実感しました。

自分の身体に感謝ししっかり治します!



Je me suis fait opérer d’un soucis à la cheville que je traînai depuis plusieurs mois #TeamOM pic.twitter.com/70vwYhIur4 — Hiroki.Sakai 酒井宏樹 (@hi04ro30ki) March 17, 2020

« Je me suis fait opérer d’un souci à la cheville que je traînais depuis plusieurs mois », déclare le joueur, qui a posté une photo de lui sur Twitter. Il y apparaît très souriant… et la cheville bloquée dans une chaussure orthopédique.

Hiroki Sakai commencera la kiné dans quinze jours et sera indisponible entre six et huit semaines.