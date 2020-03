Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud s'écharpent sur fond de coronavirus. — SIPA et AFP, montage 20 Minutes

Toutes les compétitions sont suspendues. Mais heureusement, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud sont là pour occuper les journalistes sportifs au chômage technique. Le président de l’OL avait proposé de garder le classement de la Ligue 1 2018-19 en raison de la crise du coronavirus. Le président de l’OM lui répond, dans une tribune acerbe publiée par le Journal du dimanche. Extraits :

"Dans le football, nous tenons notre Lider maximo [le surnom de Fidel Castro], prêt à bondir sur un virus dévastateur pour occulter la saison difficile de son club en Ligue 1. (…) Allez, faisons comme si cette saison sportive n’avait jamais existé. Lavons-nous bien les mains avec la lotion qui détruit les résultats sportifs et efface la vérité du terrain. »

« JHE » file cette métaphore, évoquant aussi le « joker coronavirus », qui agirait comme un « vaccin antidéfaite. » Selon Eyraud, « quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l’obscénité de sa proposition opportuniste. »

@jheyraud Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le Coronavirus!Pour le reste j’espère de tt mon cœur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de CLeague et la finale de la coupe.Pour toi JH le + dur commence — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2020

Le président lyonnais lui a répondu, dans un tweet assassin : « Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le coronavirus (…) Pour toi JH, le plus dur commence. » Dans un autre tweet, il se fait même menaçant : « Tu t’exposes à une plainte en diffamation car tu as travesti mes propos. »