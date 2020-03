Jean Michel Aulas — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Et si la Ligue 1 ne reprend jamais, que fera-t-on ? Eh bah on annule tout et on reprend au moment avec les classements de l'an dernier quand Lyon était sur le podium, a globalement proposé Jean-Michel Aulas (le président de Lyon, au cas où vous seriez pas courant) vendredi dans une interview au monde. Un message qui n'a pas manqué de provoquer la colère de tout Marseille, actuel 2e du championnat loin devant Lyon (7e). Et particulièrement du meneur de l'OM Dimitri Payet.

« Il a craqué. Mais il est sérieux celui-là », a réagi l'international Dimitri Payet via son compte Twitter envoyant un lien entre la proposition d'Aulas et le classement de l'OL. Le club rhodanien est actuellement 7e de L1 après 28 journées, à dix points de la 3e place qui offre un billet pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.. jeu de Marseille Dimitri Payet a raillé vendredi le président de Lyon Jean-Michel Aulas qui a proposé de considérer la saison de Ligue 1 comme « blanche », en raison de la pandémie de coronavirus.

Alors que la Ligue de football professionnel (LFP) a suspendu vendredi le championnat de France «jusqu'à nouvel ordre», Jean-Michel Aulas a estimé que « la meilleure solution serait de dire : "C'est une saison blanche" », sans attribution de titre ni relégation, dans un entretien au journal Le Monde.

Une telle décision permettrait d'éviter « à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF (Fédération française de football) », a-t-il ajouté, en estimant qu'une « décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher ».