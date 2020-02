Apparemment, Leeds n'a pas le budget pour payer une glacière à Marcelo Bielsa. — Javier Garcia/BPI/REX/SIPA

Marcelo Bielsa, entraîneur de l’OM entre juin 2014 et août 2015, a profondément marqué la mémoire des supporters de l’OM, malgré une saison sans titre ou résultat majeur.

Cinq ans après, de nombreux fans marseillais s’enthousiasment pour les prestations de sa nouvelle équipe, Leeds, qui joue la montée en Premier League.

« Les bielsistes sont un peuple fidèle et loyal. » Et Mourad Aerts est leur grand prêtre. Il publie ce mardi OM – Bielsa, enquête sur une relation passionnelle (éditions Amphora), une plongée dans la folle saison que Marcelo Bielsa a passé sur le banc – ou plutôt sur la glacière – de l’OM. « J’avais ce projet en tête depuis longtemps et j’ai travaillé sur le livre début 2019, quand c’était horrible pour un passionné de suivre l’OM de Rudi Garcia, un OM sans passion », explique le journaliste du site Football Club de Marseille. Il estime que même cinq ans après, Bielsa reste une boussole pour les supporters marseillais :

C’est un repère à l’aune duquel tu dois juger tous les coachs de l’OM. A l’opposé, il y a Deschamps. Avec Bielsa, tu t’es éclaté, mais est-ce que ça valait le coup ? Avec Deschamps, on s’ennuyait pour gagner des titres. »

Croisés à la sortie du Vélodrome, après un terne OM-TFC (1-0), Abdel et Quentin gardent des souvenirs « mitigés » de la saison 2014-15 : « Du point de vue des résultats, on ne regrette pas Bielsa », note le premier. « Mais avec Villas-Boas, l’ambiance n’est pas toujours folle dans le virage Sud, alors qu’avec Bielsa, comme on jouait uniquement l’attaque, le Vélodrome était en feu », nuance le second. Et d’une seule voix : « De toute façon, Bielsa sera toujours dans notre cœur ! »

« Il divise beaucoup, mais je me souviendrai toujours du positif car les émotions étaient exceptionnelles, embraye Najet Rami. Il a laissé une trace à l’OM, et quand je vois le nombre de supporters marseillais qui s’intéressent à Leeds en ce moment… Ça montre bien à quel point ce coach est unique. »

« Un peu comme un membre de la famille »

Les rencontres de l’actuel deuxième de Championship (D2 anglaise) sont renversantes. Le 28 janvier dernier, par exemple, la twittosphère marseillaise s’est enflammée après un « come-back » de Leeds face à Millwall (3-2). Un épiphénomène propre aux réseaux sociaux ? Qui va se tarir si Leeds continue de ramer (quatre défaites lors des cinq derniers matchs) ? Pas sûr : « Le club est actuellement en méforme, mais s’il s’impose contre Brentford [ce mardi], Bielsa pourrait bien ramener le club en Premier League », s’enthousiasme Romain… supporter de l’OM.

Pour Mourad Aerts, « les Marseillais regardent Leeds en espérant que Bielsa soit enfin récompensé par des résultats. On serait heureux de le voir réussir ailleurs. On le suit un peu comme si c’était un membre de la famille ! » Avant de se reprendre : « Peut-être pas un membre de la famille… Mais en tout cas on le suit avec affection. »