COUPE DE FRANCE Dembélé a ouvert le score, Ounas a cru avoir fait le plus dur en égalisant... et puis Dante a fait hara kiri dans les arrêts de jeu

Moussa Dembélé a été le premier à faire céder les Niçois — Valéry Hache / AFP

L'OL a obtenu sa qualification en quart de finale sur un penalty d'Aouar à la dernière minute (2-1).

Les Lyonnais recevront les Marseillais au Groupama Stadium, le 11 ou le 12 février.

Les Niçois auront l'esprit revanchard lors du match contre les Gones, ce dimanche à 15h à l'Allianz Riviera, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.

À l’Allianz Riviera,

Quel final ! Après avoir géré une bonne partie de la rencontre, les hommes de Rudi Garcia ont fait craquer les Niçois (2-1) au terme d’un match au dernier quart d’heure haletant (aussi pour nous dans la tribune de presse). Les Gones retrouveront les Marseillais en quart de finale de la Coupe de France.

Dembélé répond de la plus belle des manières

Certaines rumeurs voyaient en l’arrivée récente de Karl Toko Ekambi (Villarreal) un bon de départ pour Moussa Dembélé cet hiver. L’OL avait même dû réaffirmer « son souhait, comme lors de l’été 2019, de (le) conserver. »

Ce jeudi, l’attaquant lyonnais a bel et bien répondu présent sur la pelouse. C’est lui que l’on retrouve à l’origine du premier but des Gones. Après un caviar de Cornet, l’avant-centre effectue un contrôle poitrine et une demi-volée parfaite. Sa frappe croisée de l’extérieur du pied vient finir sa course dans les filets de Benitez.

Adam Ounas redonne espoir au Gym

« Je dois montrer plus de détermination sur et en dehors du terrain, et prouver qu’on peut compter sur moi », avait déclaré Adam Ounas en conférence de presse la semaine dernière. Signal bien reçu. Virevoltant contre Rennes, l’international algérien l’a été tout autant contre Lyon ce jeudi.

Auteur de nombreux débordements, l’ailier niçois a fini par trouver la faille à la 88e. Une nouvelle fois lancé à fond de boîte sur le côté, l’Aiglon contrôle la balle d’une délicieuse aile de pigeon, avant de décocher une frappe puissante du gauche. Imparable pour le portier roumain Tatarusanu, dans les cages lyonnaises depuis la blessure de Lopes.

⚽️ | 88’ | Adam Ounaaaaaas !!!!! Contrôle orienté, frappe limpide dans le petit filet opposé, et le Gym égalise !!! #OGCNOL 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/oEyuXNbvYi — OGC Nice (@ogcnice) January 30, 2020

Dante découpe, Aouar transforme

Le « comte Dante » n’y est pas allé de main morte. Ou plutôt de pied mort. Alors que tout le monde croyait aux prolongations, le défenseur niçois a littéralement séché Toko Ekambi dans la surface. Penalty logiquement accordé pour les Lyonnais. Seul face à Benitez, Aouar transforme le penalty et fait s’envoler les rêves azuréens de Coupe de France.

Les Niçois auront l’occasion de se rattraper ce dimanche à 15 h en championnat en recevant une nouvelle fois l’Olympique Lyonnais. Un match pour lequel Wylan Cyprien, sorti sur blessure à la cuisse après avoir tiré un corner peu avant la mi-temps, est incertain.