Nouveau Petit Poucet pour ces 8es de finale de la Coupe de France, le club du FC Limonest Saint-Didier (National 3) n’a cédé qu’à la dernière seconde de la prolongation, ce mardi contre Dijon (1-2).

Dans une ambiance énorme, avec 2.600 spectateurs au sein du Groupama OL Training Center de Décines, le club rhodanien est parvenu à faire oublier les quatre niveaux d’écart le séparant du 17e de Ligue 1.

« Je pense qu’on est tous des héros ce soir », indique le gardien limonois Lorry Levionnois, sonné comme toute son équipe par le « cruel scénario » de fin de match.

« Je ne vais pas vous mentir, je me voyais bien faire gagner mon équipe aux tirs au but. » Déterminant durant 120 minutes ce mardi face à Dijon (17e de Ligue 1), Lorry Levionnois s’était écrit l’épilogue de son rêve fou, porté par une équipe de National 3 luttant sans complexe malgré les quatre divisions d’écart. Mais comme tout le FC Limonest Saint-Didier, le gardien de but a vu ce scénario se briser sur un but Stephy Mavididi, au bout de la prolongation (1-2).

« La Coupe de France peut être magique mais aussi cruelle certaines fois, constate Lorry Levionnois. On a eu la baraka, on s’est donné corps et âme et pfiou, à la dernière seconde… » Nouveau Petit Poucet de la compétition pour ces 8es de finale, le club rhodanien a d’abord fait chavirer le centre d’entraînement de l’OL, à Décines, en ouvrant le score grâce à Aziz Bouzit (1-0, 49e).

L’exploit est en marche pour @FCLSD69760 qui vient d’ouvrir le score en début de deuxième période face à @DFCO_Officiel dans une grosse ambiance au Groupama OL Training Center. #CoupedeFrance @20Minutes pic.twitter.com/Uxwi1ZskcY — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) January 28, 2020

« Vous êtes tous prêts à envahir la pelouse si on marque ? »

« Marquer contre une Ligue 1, ça restera gravé à vie, c’est le meilleur souvenir de ma petite carrière d’amateur jusque-là, sourit celui-ci. Avoir regardé droit dans les yeux une Ligue 1, ça nous donne de la fierté. On a fait douter les Dijonnais et on a reçu leurs compliments. Mais ça ne rattrapera pas la défaite et ce scénario cruel. » Car après la rapide égalisation de Jhonder Cádiz (1-1, 54e), les Limonois ont failli inscrire un but d’anthologie mais le latéral gauche Nathan Tanard a trouvé la transversale des 25 mètres (66e).

La haie d’honneur de @DFCO_Officiel en l’honneur de Limonest, Petit Poucet des 8es de finale, cruellement éliminé dans les dernières secondes de la prolongation. 👏🏻👏🏻👏🏻 #espritdelacoupe pic.twitter.com/1nzK20Xml0 — Martin Mosnier (@MM_eurosportfr) January 28, 2020

Puis quand Jhonder Cádiz a à son tour trouvé la barre dans les arrêts de jeu du temps réglementaire (90e+5), les 2.600 supporters de Limonest (commune d'environ 3.000 habitants) ont cru à un rab de bonne étoile ce mardi. « Vous êtes tous prêts à envahir la pelouse si on marque ? », lançait même un supporter survolté aux nombreux enfants du club qui ne vont pas oublier de sitôt cette folle soirée.

« Je vais regarder mes parents la tête haute »

« Mais les planètes n’étaient pas complètement alignées pour que ça passe, soupire avec philosophie l’entraîneur Nicolas Pinard. Même si c’est hyper frustrant, ça reste un super parcours, d’autant qu’on a essayé de jouer, on ne s’est pas mis à dix derrière. » Si bien que l’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard reconnaît volontiers être passé en quart de finale « par la toute petite, petite, petite porte ».

24h à suivre le @FCLSD69760 pour finir avec ces moments de joie dans le vestiaire après la qualification pour les 8emes de finale de la #CoupedeFrance et le mot du président @vainchtock, « je crois qu’on n’est pas couchés ! » @BFMLyon #Limonest pic.twitter.com/A939Wog4l3 — Hugo Francés (@hugoelfrances) January 18, 2020

A Limonest, il restera de cette aventure en Coupe de France le mythique cri rassembleur du président Alexandre Vainchtock « Je crois qu’on n’est pas couchés », juste après la qualification à Charleville-Mézières (0-1) dix jours plus tôt. Et évidemment de la fierté d’avoir ainsi fait tanguer une formation de l’élite. « Mes parents sont descendus de Normandie pour ce match et je vais les regarder la tête haute, confie Lorry Levionnois. Quand je vois qu’on tient 120 minutes contre une équipe de Ligue 1 en étant énormes, je pense qu’on est tous des héros ce soir. »