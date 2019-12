FOOTBALL Avec six réalisations, dont quatre sur penalty, le meilleur buteur de l’OGC Nice poursuit son ascension au sein de l’effectif rouge et noir

Le milieu de terrain Wylan Cyprien a été nommé six fois capitaine de l'OGC Nice cette saison. — OGC Nice Médias

Arrivé à l'OGC Nice en juillet 2016, Wylan Cyprien est devenu un titulaire indiscutable au sein de l'effectif de Patrick Vieira.

Auteur d'un doublé la semaine dernière contre le FC Metz, l'ex-Lensois (2012-2016) devance Kasper Dolberg d'une unité au classement des buteurs du Gym.

Son sang-froid lui permet d'être actuellement le meilleur tireur de penaltys de Ligue 1.

Une frappe enroulée sans contrôle qui termine sa course dans les filets de Paul Delecroix. Puis une panenka, plein de sang-froid, sur penalty. Samedi dernier, le Niçois Wylan Cyprien a montré la voie à ses coéquipiers lors de la victoire de l’OGC Nice contre le FC Metz (4-1).

Depuis le début de la saison, le milieu de terrain est un des joueurs-clés du onze de Patrick Vieira. Sur 17 journées de championnat, Wylan Cyprien n’en a loupé qu’une, suspendu après un carton rouge reçu lors du match contre le PSG. « Ça fait toujours plaisir d’être reconnu par le coach, déclare le Guadeloupéen. Mon état d’esprit est le même que depuis le début de la saison. Je veux continuer à faire de bonnes performances pour gagner des places au classement. »

« J’aime me sortir les tripes »

Six fois capitaine cette saison, l’Aiglon de 24 ans assume son rôle de leader sur le terrain : « Au départ, à Lens, je l’ai été un peu malgré moi. Aujourd’hui, c’est un rôle que j’apprécie. Ça me plaît de montrer la voie à ceux qui m’entourent. Même si je suis jeune, j’ai une petite expérience en Ligue 1 qui me permet de le faire. »

Ce comportement exemplaire avait déjà été constaté par Georges Tournay, son ex-directeur au centre de formation du RC Lens : « Wylan était un garçon intelligent et déjà solide sur le plan mental. C’était un garçon qui, sans faire de bruit, était toujours présent. » Et d’ajouter sur ses performances à Nice : « Dans les moments difficiles, quand l’équipe est en difficulté et qu’elle doit égaliser, il est toujours là. Ça prouve sa valeur. »

Wylan Cyprien (OGC Nice) - OGC Nice Médias

Interrogé à ce sujet, Wylan Cyprien ne joue pas au faux modeste... mais confirme : « Quand on perd et qu’on commence à se relâcher, ça me met hors de moi. C’est là où je mets les bouchées doubles, c’est là où j’aime me sortir les tripes. Quand on mène 3-0, je préfère me mettre en retrait pour laisser les autres s’exprimer. »

Monsieur 100 % sur penalty

Meilleur buteur de l’OGC Nice cette saison avec six unités, le Niçois est également le meilleur tireur de penalties de Ligue 1 avec quatre buts inscrits sur quatre tentatives. « Je suis premier parce que Neymar ne joue pas », plaisante l’intéressé.

International français en équipe jeunes, le joueur n’a toujours pas connu de sélection en équipe A. La faute notamment à une rupture du ligament croisé qui l’a écarté des terrains de Ligue 1 de mars à décembre 2017. « J’attends avec impatience un rassemblement de l’équipe de France où je verrai son nom, déclare Georges Tournay. Il s’en rapproche petit à petit. » En cas de concrétisation, Wylan Cyprien suivrait l’exemple de l’ex-Niçois Alassane Pléa.

Patrick Vieira et Wylan Cyprien (OGC Nice) - OGC Nice Médias

Ce samedi à 20h, l’OGC Nice (13e) se déplacera à Brest (14e). Wylan Cyprien et les siens tenteront de mettre un terme à leur série de sept défaites consécutives à l’extérieur.