Pour ses 70 ans, Paul Copietto avait reçu un maillot avec son surnom floqué dessus — OGC Nice Médias

Le truculent fan des Aiglons Paul Capietto s’en est allé à l’âge de 73 ans.

Dominik Kovacic l’avait rencontré lors d’un rassemblement de l’équipe de France de football à Tignes, en 2006.

Il l’avait retrouvé deux ans plus tard perché sur son arbre au stade du Ray, à Nice.

« Paulo était juste un clown qui voulait apporter du bonheur aux gens. C’est la première fois qu’il va réussir à nous faire pleurer. » Dominik Kovacic peine à réaliser que son ami Paul Capietto, le fantasque « berger de l’OGC Nice », s’en est allé.

L’homme de 73 ans a été retrouvé inanimé ce lundi dans l’hôtel de Saint-Martin-Vésubie qui l’hébergeait alors qu’il « ne se sentait pas bien depuis deux, trois jours ».

Des pitreries qui le conduisent en garde à vue

Se perchant dans « son » arbre pour voir les matchs au stade du Ray, ou arrivant à l’Allianz Riviera skis aux pieds sur un vélo, Paul Capietto savait assurer le spectacle mieux que personne avant, pendant et après la rencontre. « Il disait souvent : “C’est aux joueurs de se battre sur le terrain et à nous de faire la fête autour” », rapporte Dominik Kovacic. Une philosophie qu’exprimait déjà le « berger » dans 20 Minutes en mars 2018 : « Ce qui me plaît dans le football, c’est chanter, danser. Ça rapproche les gens. »

Le Berger, ce supporter que toute la France nous envie, fête ses 70 ans ce soir et à reçu en cadeau l'ovation de l'@AllianzRiviera #OGCNSCB pic.twitter.com/YF32ojqjlX — OGC Nice (@ogcnice) November 27, 2016

Cet amour du partage a aussi valu quelques déboires à l’inconditionnel des Aiglons. La saison passée, l’irréductible Niçois avait été interpellé aux abords du Vélodrome après s’être rendu à Marseille, malgré une interdiction de stade des supporters rouge et noir par le préfet. Pour protester pacifiquement, il avait fixé la caméra pendant une heure en garde à vue, ce qui lui avait valu de passer sept heures dans une unité psychiatrique de l’hôpital Timone. À sa sortie, il avait été hébergé par son ami Laurent Paganelli, consultant pour Canal+.

Paulo le berger libéré 😍😍 pic.twitter.com/DUo16FfvsP — Laurent Paganelli (@LaurentPaganel1) March 12, 2019

Les témoignages d’affection affluent sur les réseaux sociaux

Quand il ne fréquentait pas les tribunes des stades de France, Paul Capietto se retirait dans les montagnes de l’arrière-pays. Berger dans la vraie vie, il résidait dans une maison sans électricité, avec juste une source d’eau dans le jardin.

Ancien moniteur de ski de fond dans la Vésubie, il avait également appris la technique du talon libre à Hugo Lloris, avec qui il avait gardé contact. « On a eu la chance qu’Hugo nous offre le même maillot pour nous remercier de notre soutien inconditionnel. C’était un moment magique », se remémore Dominik Kovacic.

Dominik Kovacic et Paul Copietto, le berger de l'OGC Nice - D. K.

L’aspect loufoque de la personnalité de Paul Copietto n’était qu’une de ses multiples facettes. « Contrairement à ce que certains pensaient, il était très intelligent. Quand vous discutiez un peu avec lui, vous vous rendiez compte qu’il avait une connaissance extraordinaire, comme en Histoire par exemple. C’était un livre », déclare Dominik Kovacic.

Et d’ajouter après quelques secondes de silence : « Vous savez, le clown, c’était aussi pour compenser le manque affectif qu’il ressentait par rapport à sa famille. Il était juste triste de ne pas pouvoir partager avec eux. »

Paul Copietto dans une tribune du Stade de France - D.K.

Depuis l’annonce du décès, les témoignages d’affection affluent sur le profil Facebook de Paul Capietto qu’anime son ami depuis quatre ans. « Pour l’instant, je n’y suis pas allé parce que je n’y arrive pas. Mais si vous allez voir, vous allez halluciner. C’est impressionnant les messages d’amitié qu’il reçoit. Je pense qu’il y aura beaucoup de monde lors de l’hommage religieux pour le remercier de sa passion. Son sourire et sa bonne humeur nous manqueront. »

Paul Copietto sur son vélo avec ses skis - OGC Nice Médias

La prochaine rencontre de l’OGC Nice à domicile, le 21 décembre face au Toulouse Football Club, lui sera dédiée.