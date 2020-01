Bouna Sarr a marqué un but magnfique face à Strasbourg en Coupe de France, le 29 janvier 2020. — G. Julien / AFP

Après un triste mal face à Angers en Ligue 1 (0-0), les Marseillais ont offert des buts à leur public, ce mercredi, en Coupe de France, face à Strasbourg (3-1).

Les Olympiens, séduisants offensivement, ont toutefois tremblé défensivement. Le Racing a failli égaliser.

Ils pourront dire : « J’y étais. » Les 29.589 fidèles présents au Vélodrome ce mercredi ont vu l’un des plus beaux buts de l’OM cette saison. En revanche, et même à l’heure des vantardises anisées, ils pourront difficilement dire qu’il s’agissait du plus beau match de l’année. L’OM se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de France sans briller, face à un Strasbourg​ affaibli mais vaillant (3-1).

Sar (r), comme un poisson dans l’eau

Le sélectionneur de la Guinée rêve d’attirer le latéral de l’OM dans ses filets. Sarr est aussi convoité par le Sénégal et rêve de l’équipe de France. A-t-il voulu envoyer un message ? Il a marqué un but incroyable (1-0, 32e). Un ballon récupéré près de la ligne médiane, un rush, un double contact, deux joueurs dans le vent et une frappe sèche. Les plus vieux y voient du Maradona, les plus « bling bling » du Messi, les plus jeunes du Payet – le Réunionnais avait marqué un but très similaire face à Leipzig. Avec un petit extér’en bonus.

On joue le(s) titre(s). — Comme Elle Vient #MCP (@CommeElleVient1) January 29, 2020

Payet évite le remake

Le meneur de jeu de l’OM a encore servi quelques mignardises dans ce genre. Il a surtout marqué un penalty crucial (43e, 2-0), sans trembler, alors que la présence de Kamara dans le but aurait pu réveiller quelques cauchemars : l’année dernière, en Coupe de la Ligue, le gardien strasbourgeois avait stoppé un penalty de Payet, avant que le Marseillais n’expédie son tir au but sur le poteau – et Strasbourg en quart de finale.

Trois lignes de défense

L’arrière-garde alsacienne a souffert ce mercredi. Entre blessures, maladies, suspensions et mercato, Laurey était privé de huit joueurs. Kamara a sorti deux beaux arrêts face à Radonjic (22e, 65e), avant de s’incliner face à son homonyme marseillais, en toute fin de match (3-1, 94e).

Au revoir le Mandanda passif dépité après chaque but

Re le Mandanda confiant râleur qui gueule sur tout le monde après chaque but



Prime Mandanda 💙 pic.twitter.com/okKgI4hHCF — ZEMPÉ (@Zempeknio) January 29, 2020

Mandanda a été plus chanceux, mais tout autant abandonné par sa défense. Le goal marseillais avait ainsi réussi un premier arrêt sur une frappe lointaine de Zohi, mais Corgnet a réduit le score de près (2-1, 59e). Rebelote à la 80e, mais cette fois, Thomasson était hors-jeu. On a déjà vu des défenses marseillaises plus solides. Celle des 500 avocats marseillais massés en tribune pour protester contre la réforme des retraites, par exemple.

* Le sar est un célèbre poisson méditerranéen. Et ce titre est un jeu de mots tiré par les cheveux.