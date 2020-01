Certains supporters sont récompensés par la direction, à l'occasion d'OM-Strasbourg en Coupe de France. — James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

Plusieurs milliers des 25.000 supporters attendus pour OM-Strasbourg, ce mercredi (21h05) n’ont pas besoin de payer leur billet d’entrée au Vélodrome.

Les dirigeants olympiens ont décidé de « récompenser » les groupes de supporters les plus sages.

La décision fait polémique dans les travées du Vélodrome, où de nombreux supporters estiment que Jacques-Henri Eyraud « divise pour mieux régner. »

Il y a le bon et le mauvais supporter. Le bon supporter, il voit un match, il chante. Le mauvais supporter, il voit un match, il craque. Des fumis. On vient de résumer, certes grossièrement, la politique de Jacques-Henri Eyraud vis-à-vis de ses groupes de supporters. Dernière illustration en date : la direction de l’OM a décidé d’offrir aux membres de Marseille Trop Puissant et du Club des amis de l’OM les places pour le huitième de Coupe de France Marseille-Strasbourg.

Bonsoir les Pieuvres.



Pour le match OM- Strasbourg en Coupe de France.

Pour les abonnés MTP, le match sera offert. Pas besoin de prendre de place, vous aurez juste à vous présenter aux portiques avec votre carte d'abonnement et la bipper comme un match de championnat. — MTP 1994 (@MTP_1994_) January 21, 2020

Ce mercredi (21h05), les membres de ces deux associations du virage Nord n’auront qu’à présenter leurs cartes d'abonnés aux stadiers, sans payer le moindre billet d’entrée, pour entrer au Vel'. Une porte-parole de l’OM explique cette nouvelle politique à 20 Minutes :

Après la finale de Ligue Europa à Lyon (en 2018), on a annoncé aux groupes qu’on se donnait désormais la possibilité de les sanctionner en cas de débordements, notamment avec les fumigènes. En fin de saison dernière, on a décidé finalement de ne sanctionner personne mais de récompenser les groupes qui n’utilisent jamais d’engins pyrotechniques, les groupes qui n’ont jamais eu la moindre remontrance ! »

La décision est assez mal perçue par les supporters, qu’ils appartiennent ou non aux groupes concernés. « Eyraud divise pour mieux régner », peste un ténor du Commando Ultra 84, groupe au sujet duquel l’OM dit faire preuve « d’une grande vigilance ».

L’embarras des MTP

« C’est sûr que le CAOM ne pose aucun souci à la direction, ce sont des santons de Provence », embraye Jerry. Plus posé, Boris, du CU84, contextualise : « La direction a déjà montré qu’elle ciblait certains groupes. On sent qu’ils veulent dire : “Si vous ne voulez pas souffrir des sanctions collectives, rejoignez les groupes les moins touchés.” Mais je trouve que les abonnés sont plutôt solidaires de leurs noyaux. » Boris espère que « cela ne créera pas de dissensions entre les groupes », et conclut : « Mais je ne pense pas que certains veuillent passer pour des fayots. »

Beaucoup de membres des MTP semblent en effet embarrassés par cette décision de l’OM. Aucun d’entre eux n’a décroché son téléphone pour répondre aux sollicitations de 20 Minutes​.