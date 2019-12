Des centaines de supporters nîmois ont vécu un déplacement chaotique — Twitter

Des heurts ont éclaté samedi soir à Nîmes entre des supporters nîmois empêchés de se rendre à Marseille pour le match OM-Nîmes et les forces de l’ordre, déclenchant l’ouverture d’une enquête, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Nîmes.

Samedi après-midi, des supporters des Crocodiles, qui avaient prévu de se rendre en nombre au match OM-Nîmes à Marseille, ont été refoulés par la police au péage de Lançon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Les supporters étaient plus de 500 (400 d’après ces mêmes supporters), dans plusieurs cars, alors qu’un arrêté préfectoral limitait leur présence à 200 personnes. Plusieurs supporters ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des heurts violents avec la police, celle-ci faisant fi de la présence d’enfants sur les lieux.

« Arrêtez il y a des enfants »



Des enfants, des femmes. Pour avoir voulu suivre un match de football. Il faut qu’une enquête soit lancée sur cette soirée et les forces de l’ordre.



Peu importe qui vous supportez, cela vous concerne aussi. RT en masse. pic.twitter.com/3gU0BfmgQe — Fleck (@ElfamosoFleck) December 22, 2019

Les supporters ont été escortés par la police jusqu’à leur arrivée à Nîmes, sur le parking du stade des Costières, où des incidents avec la police ont éclaté. « C’était le chaos total », a décrit Cyril Roure, président du groupe des Nemausus. « Les CRS​ nous attendaient en rangs d’oignon, on est tombé dans un guet-apens », a-t-il dénoncé, évoquant « plusieurs bombes de désencerclement, des coups, des insultes, alors que nous étions sous la pluie, pacifiques, avec des enfants et des petits vieux ».

Un supporter placé en garde à vue porte plainte

Au parquet de Nîmes, le procureur adjoint Stanislas Vallat a indiqué qu’une enquête avait été ouverte pour des violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique. « Un supporter a jeté samedi un peu après 22h une bouteille pleine d’urine sur un véhicule de police. Un policier a été blessé et dispose de 5 jours d’ITT suite à cet incident », a-t-il indiqué.

Ce supporter a été placé en garde à vue samedi soir, et était toujours entendu lundi matin par les policiers, a ajouté le parquet. L’homme, qui réfute les faits, « a lui-même porté plainte contre des policiers en dénonçant des violences illégitimes à son encontre de la part des forces de l’ordre », a précisé le procureur adjoint.

« La police est montée dans le bus et a gazé le chauffeur »

« On préparait ce déplacement depuis plus d’un mois, car on est interdit de stade à Montpellier, alors pour Marseille il y avait beaucoup de demandes, donc malgré l’arrêté et avec l’accord du club, on a voulu y aller », a expliqué Cyril Roure.

Le président du club de supporters a aussi dénoncé des violences policières sur le trajet du retour entre Lançon-de-Provence et Nîmes, lors d’une pause d’un chauffeur de bus à Salon-de-Provence. « Là, la police qui nous escortait est montée dans le bus et a gazé le chauffeur, le forçant à reprendre la route alors qu’il ne voyait plus rien », a-t-il décrit.