Ligue 1 EN DIRECT: France du football, ton peuple veut plein de buts sous le sapin... Suivez le multiplex dès 20h30

Yo les Minutos, j’espère que vous êtes chauds ? Parce que nous oui ! Et pour cause, il va y avoir du football, beaucoup, et au moins autant de buts, on l’espère. Car ce soir, c’est le grand multiplex Ligue 1 de fin d’année. Dix matchs en simultané, une petite musique qui nous fout des frissons et des temps forts sans discontinuer. Bref, le rêve pour vous, et un sacré exercice de réactivité pour moi. Bon après je vais pas me plaindre, je suis payé pour ça. Enfin bref, on disait quoi déjà ? Ah oui, la Ligue 1. Au cœur de ce multiplex on retrouvera deux, trois affiches sympas comme Monaco-Lille, Rennes-Bordeaux ou Dijon-Metz (rayez la mention inutile).

>> On se retrouve à 20h30 pour lancer gentiment ce live