FOOTBALL Un an après la mort de l’Argentin, un nouvel hommage se prépare à la Beaujoire, à l’occasion de Nantes-Bordeaux dimanche

Le maillot porté par les joueurs du FCN dimanche. — A. Duret/FC Nantes

Lors de Nantes-Bordeaux, dimanche (17 h), un hommage sera rendu à Emiliano Sala, disparu dans un accident d’avion il y a un an.

Le FCN a dévoilé ce mardi matin le maillot porté par les joueurs nantais en hommage à leur ancien partenaire.

« Il nous manque à tous. » Un an presque jour pour jour après la disparition d’Emiliano Sala, le FC Nantes a annoncé qu’un hommage au joueur décédé dans un accident d’avion aura lieu dimanche à la Beaujoire, à l’occasion de la réception des Girondins de Bordeaux.

Lors de la rencontre, les Canaris porteront un maillot spécial s’inspirant de l’Argentine. « Parce qu’il rêvait de revêtir le maillot de la sélection argentine, les joueurs du FC Nantes délaisseront le temps d’une rencontre de championnat, leur traditionnel maillot jaune et vert pour une tunique bleue et blanche », explique le club. Il a été dévoilé ce mardi matin. Il est disponible dès maintenant en boutique et le site Internet du club. « L’intégralité des bénéfices liés aux ventes (…) sera allouée aux deux clubs formateurs argentins d’Emiliano. »

Tu as endossé la tunique nantaise avec hargne et loyauté, laissant un souvenir impérissable au sein de la Maison Jaune. Face à Bordeaux, afin de te rendre hommage, le FC Nantes sera aux couleurs de ton pays. Un maillot que tu méritais ! pic.twitter.com/qm8PWOgW4K — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

Photos, chant et applaudissements

Dimanche, par ailleurs, le portrait d’Emiliano Sala sera positionné sur le rond central pendant l’échauffement alors que des « photos et vidéos retraçant ses quatre magnifiques saisons sous nos couleurs » seront diffusées pendant l’avant-match. Le club a également édité un numéro spécial de son magazine, qui sera distribué aux supporters à l’entrée du stade.

Le tifo en préparation devrait particulièrement valoir le coup d’œil alors que les fans seront appelés à donner de la voix à la gloire de l’Argentin, en remplacement de la musique habituelle. « Une minute d’applaudissements sera ensuite respectée dans le stade au coup d’envoi, à laquelle nous associerons Philippe Gondet, décédé lui aussi un 21 janvier », conclut le FC Nantes.