Ce lundi, « Minute Papillon ! » accueille un nouvel épisode de « 20 Minutes, Sports compris ». Les journalistes des services « sports » de la rédaction racontent l’histoire derrière l’histoire, les coulisses d’un article, d’un reportage, les à-côtés, et comment ils ont vécu et traité l’événement. Retrouvez chaque mois un nouvel épisode.

Episode 3 : La disparition d’Emiliano Sala

Retour aujourd’hui sur la disparition du footballeur italo-argentin Emiliano Sala, évoluant au FC Nantes, disparu le 21 janvier 2019 en avion dans la Manche, au nord de Guernesey.

Ce drame a représenté un moment exceptionnel à 20 Minutes. Pour le travail et les premières informations des journalistes de la rédaction locale à Nantes et au service des sports à Paris, les lecteurs nous ont fait confiance.

David Phelippeau, journaliste à Nantes, Julien Laloye, à Paris, racontent les coulisses de leur travail sur cette disparition qui a frappé une famille, une équipe, et plus largement tous nos lecteurs.

