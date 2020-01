L'actuel entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde, le 09 décembre 2019. — Enric Fontcuberta/EFE/SIPA

L’actuel coach du Barça, Ernesto Valverde, voit sa position de plus en plus fragilisée par la défaite contre l’Atletico Madrid jeudi en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Après la rumeur Thierry Henry fin décembre, le FC Barcelone aurait maintenant proposé à son ancien capitaine Xavi, actuel entraîneur du club qatari d’Al Sadd, la succession d’Ernesto Valverde sur le banc du club catalan, rapportent vendredi plusieurs médias espagnols. Le directeur sportif du Barça, Eric Abidal, a sondé Xavi pour les deux prochaines saisons, mais également pour la saison en cours, selon la radio espagnole Cadena Ser, en cas de limogeage de l’entraîneur actuel.

Xavi en poste pour le moment au Qatar

L’information semble confirmée par le simple fait que l’actuel employeur de Xavi a dû y répondre. L’ancien milieu du Barça et de l’Espagne « se concentre sur le match de demain contre Al-Rayyan », a ainsi expliqué le manageur général d’Al Sadd, Turki Al-Ali. Parler d’un retour de Xavi au Barça « est normal et attendu puisqu’il sera dans son club, c’est sa première maison et il doit y retourner dans l’avenir. Mais aujourd’hui, Xavi est l’entraîneur d’Al Sadd », a-t-il ajouté. « Nous savons qu’un club de l’importance et du professionnalisme de Barcelone usera des voies officielles pour discuter de pareils sujets », a averti le club qatari.

Champion du monde en 2010, d’Europe en 2008 et 2012, l’ex-milieu de terrain emblématique du FC Barcelone et de l’Espagne (133 sélections), bientôt âgé de 40 ans, était arrivé à Al Sadd en 2015 en tant que joueur. Il y est devenu entraîneur en août 2019.