Karim Benzema sous le maillot du Real Madrid au stade Santiago Bernabeu, le 30 octobre 2019. — Legan P. Mace / SOPA Images/Sipa/SIPA

Karim Benzema au Real, c'est une histoire qui marche. Arrivé il y a dix ans dans le plus grand club du monde, l'attaquant français devrait encore prolonger son affaire madrilène de quelques saisons. Selon Marca, Benzema et le Real Madrid ont trouvé un accord pour prolonger d'une saison, soit jusqu'en 2022, son contrat qui se terminait dans 18 mois. A 32 ans, KB9 est pas loin d'être dans la forme de sa vie, et sans doute le meilleur élément offensif de Zidane. C'est sans doute pour ça qu'un accord a été semble-t-il facilement trouvé, avec à la clé une revalorisation salariale.

Toujours selon Marca, cet accord ne devrait pas être annoncé avant l'été, mais est bel et bien ficelé.