Zinédine Zidane — J.J. Guillén/EFE/SIPA

Quand le meilleur joueur de sa génération rend hommage au meilleur joueur de la sienne, ça donne quelque chose comme Zizou qui cire les chaussures de Pep Guardiola en conférence de presse. Le coach du Real Madrid a parlé de son homologue de Manchester City en vue de leur affrontement en Ligue des champions au mois de février.

« Ce sera spécial pour moi de jouer contre lui. J’ai joué de nombreuses fois contre lui. Je le respectais beaucoup comme joueur, et maintenant comme entraîneur. C’est le meilleur entraîneur du monde », a complimenté Zidane samedi.

Guardiola aussi élogieux

« Il l’a prouvé pendant toute sa carrière d’entraîneur, et évidemment que cela me réjouit de me confronter à lui. Nous sommes tous ravis de jouer un match contre son équipe », a continué ZZ, qui a remporté trois C1 en tant qu’entraîneur contre « seulement » deux pour son futur adversaire qui n’avait pas tari d’éloges à son égard en début de semaine.

« Je n’ai pas beaucoup parlé avec lui, peut-être trois ou quatre fois. C’est une personne incroyable, qui sait gérer la pression. Je l’admire, et c’est vraiment bien d’avoir ce genre de personnes dans le monde du football. Ce sera un plaisir de le revoir », avait déclaré l’ancien entraîneur du FC Barcelone.