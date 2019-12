Zinédine Zidane est toujours invaincu au Camp Nou. — Joan Monfort/AP/SIPA

Un record de plus pour les livres d’histoire. En obtenant un match nul largement mérité au Camp Nou mercredi soir (0-0), Zinédine Zidane est devenu le premier entraîneur du Real Madrid à rester invaincus après cinq déplacements au Camp Nou, où son équipe a gagné deux fois sous ses ordres et obtenu trois fois le match nul.

La balance aurait même pu être encore plus positive tant le Real a montré une force collective impressionnante, mais pas assez efficace en l’absence d’Hazard ou de Marcelo. « Il nous a manqué un but, on méritait mieux aujourd’hui (mercredi), a déploré le double Z. Mais c’est le football, il nous a manqué un peu de clairvoyance dans les derniers moments du match. Il faut féliciter les joueurs, nous avons bien contrôlé. Il faut se satisfaire de ce point. Je ne suis pas préoccupé par le manque de but. L’important, c’est d’avoir les occasions, de produire du jeu, et on l’a fait. Je suis fier de mes joueurs ».

Reste désormais à inverser une autre série beaucoup moins favorable. Zidane n’a jamais battu le Barça en deux confrontations à Santiago Bernabeu, son équipe encaissant même trois buts à chaque fois. Le Français garde donc une marge de progression avant le retour.