Barca - Real EN DIRECT : Le Real confisque la balle...Varane se fait secouer deux fois mais pas de penalty

Un moment qu'un clasico ne nous avait pas excités autant. Le Barça et le Real aux deux premières places, avec le même nombre de points et presque la même différence de buts, à quelques jours de la trêve hivernale. Tenez, on est presque contents que le match n'ait pas eu lieu fin octobre, la date initialement prévue avant que les évènements politiques en Catalogne ne conduisent la Ligue à un report, tellement les deux équipes ont progressé depuis. Petit avantage au Barça quand même, pour deux raisons. La première s'appelle Messi, évidemment, et la deuxième tient aux deux absents importants chez les Merengue. Marcelo et Hazard, soit tout le flanc gauche de Zizou. Mais comme Benzema s'occupe de tout en ce moment, l'exploit est possible.