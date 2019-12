Thibault Courtois l'admet, Cristiano Ronaldo manque au Real Madrid

Le Real marque moins sans Cristiano Ronaldo — Fototricarico / IPA/IPA/SIPA

Vous avez peut-être vu la stat' tourner sur les internets : le Real Madrid termine 2019 avec 100 buts inscrits. C’est seulement quatre de plus que le record de buts inscrits par Lionel Messi en 2012 (96) et beaucoup moins que les années où Cristiano Ronaldo portait la tunique merengue. 2019 a été la première année complète sans le Portugais – il est parti à la Juve à l’été 2018. Et la différence est notable. Sur les cinq mois premiers mois de 2018, les derniers de CR7 au Bernabeu, l’équipe de Zidane avait planté 87 cacahuètes. Le constat est implacable.

« C’est évidemment quelque chose qui vous manque »

Après le match nul décevant du Real contre Bilbao en Liga (0-0), ce week-end, Zizou a néanmoins refusé de l’admettre devant la presse. « Non, il ne nous manque que de continuer avec ce que nous faisons. Cela ne fait que deux matches qu’on ne met pas de but. C’est le foot, c’est des séries… C’est comme ça. »

Thibault Courtois s’est lui montré un brin nostalgique de l’époque où le quintuple Ballon d'Or faisait trembler les filets des stades ibères. « Cristiano est un gars qui marque 40 ou 50 buts par an, c’est évidemment quelque chose qui vous manque. Mais il est parti depuis un an et demi, et nous ne devons plus y penser. »