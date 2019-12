FOOTBALL Antoine Griezmann garde le plus grand respect pour l’Atlético de Madrid

Antoine Griezmann a connu des débuts mitigés au Barça mais commence à s'adapter à son nouveau chez-lui — Andrew Surma/Sipa USA/SIPA

On a découvert un Antoine Griezmann au look de prof de philo cet automne, le voilà désormais philosophe tout court. L’international français du FC Barcelone a justifié, dans un entretien accordé à l’UEFA, son départ de l’Atlético pour le Camp Nou non pas pour gagner des titres majeurs mais afin de s’épanouir. Antoine Nietzschmann :

« Je ne suis pas parti de l’Atlético pour gagner la Ligue des champions ou gagner plus de titres. Je suis venu ici, au Barça, pour apprendre un nouveau style de jeu, une nouvelle philosophie et pour grandir sur le plan personnel. »

Les titres majeurs, dit-il, il les convoitait déjà avec les Colchoneros. « L'Atlético​ peut aussi gagner la Liga et la Ligue des champions, ils ont l’équipe et l’entraîneur pour le faire ». Et de rendre hommage à son ancien coach, Diego Simeone. « C’est fantastique de voir ce qu’il arrive à faire avec une équipe. Tout le monde est derrière lui. Il trouve toujours comment gagner, il travaille beaucoup avant les matches, il étudie chaque détail. »

De ce côté-là, on ne peut pas dire qu’il ait gagné en signant à Barcelone, où Ernesto Valverde est fréquemment critiqué pour son coaching quelconque.