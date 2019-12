Robert Moreno — Alejandro Garcia/EFE/SIPA

« Le projet Monaco était celui avec les meilleures garanties et conditions », a estimé Robert Moreno, lundi, lors de sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur du club monégasque en remplacement de Leonardo Jardim, renvoyé samedi.

« J’ai reçu beaucoup de projets depuis mon départ de la sélection (d'Espagne). Je savais que je voulais travailler à un haut niveau. Je voulais un projet en accord avec ce désir. Le projet Monaco était celui avec les meilleures garanties et conditions », a expliqué l’éphémère sélectionneur espagnol, sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2022.

Objectif Ligue des champions

Robert Moreno, 42 ans, a pour objectif de permettre au club du Rocher de retrouver la Ligue des champions. « Changer d’entraîneur en cours de saison a été une décision très importante. Les résultats en sont la raison. L’objectif en début de saison était très clair. Nous méritons un meilleur classement que l’actuelle 7e place. Notre objectif est de retourner en haut du classement », a ainsi précisé Oleg Petrov, le vice-président monégasque. Le dirigeant russe a reconnu « un mauvais début de saison en raison d’un recrutement tardif ». Mais il a surtout estimé avoir laissé assez de temps et de crédit à Leonardo Jardim, et que « le moment du changement était venu ». « Nous pensons qu’il va porter le succès à notre club. Il a une connaissance technique, des habilités en management, beaucoup d’ambitions et c’est un gros travailleur », a-t-il ajouté.

De son côté, Moreno a estimé que la Ligue 1 est un « grand championnat », où « force, vitesse et transition sont des notions très importantes ». Il « souhaite (s)'adapter à ces caractéristiques ». Et d’ajouter : « Les systèmes comptent peu. Ce qui compte c’est le style, l’occupation des espaces pour exploiter au mieux les qualités des joueurs. Mon objectif est de faire un bon travail au quotidien. Les résultats en seront la conséquence. »