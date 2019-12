Des nouvelles rassurantes de Victor Osimhen — Michel Spingler/AP/SIPA

Un but puis le vertige. Victor Osimhen a contribué à la victoire du Losc contre l'AS Monaco en Coupe de la Ligue, en ouvrant le score mardi soir, mais il est aussitôt sorti, pris de vertiges. Le buteur lillois a fait un signe en direction de ses coéquipiers qui venaient célébrer le but avec lui, avant de s'allonger sur la pelouse du Stade Louis II pour reprendre ses esprits.

Quatre minutes plus tard, sans avoir repris le jeu, il a été remplacé par Loïc Rémy. Il a ensuite été pris en charge par la Croix Rouge monégasque, puis « évacué sur l'hôpital Princesse Grace de Monaco, accompagné du docteur Patrick Flamant », a encore indiqué le club lillois.

Incertain pour le prochain match... à Monaco

« Il a eu un étourdissement puis des douleurs. Il a été transporté rapidement à l'hôpital. On vient d'avoir des nouvelles: tout est rentré dans l'ordre. On vient d'échanger avec lui. Il va bien », a déclaré l'entraîneur lillois Christophe Galtier après la rencontre. « En revanche, je ne sais pas s'il va rester en observation ici [à Monaco] ou s'il repart avec nous. J'attends le bilan médical. Je ne sais pas non plus s'il sera là samedi » face à ces mêmes monégasques en Ligue 1, a ajouté Galtier.