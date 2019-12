Primoz Roglic s'est imposé cette année sur le Tour d'Espagne — jeep.vidon/SIPA

Le Tour d'Espagne 2020 n’aura quasiment d’espagnol que le nom : un départ et les trois premières étapes aux Pays-Bas, un crochet par la France avec une arrivée au sommet du col du Tourmalet et même un passage de deux jours chez le voisin portugais. Le peloton va donc pédaler à travers quatre pays différents du 14 août au 6 septembre 2020, pour savoir qui succédera à Primoz Roglic au palmarès de la Vuelta.

A noter le retour du mythique Alto de l’Angliru et ses passages à 4.500 % qui casseraient trois pattes à un canard, au moins autant que l’étape du Tourmalet, à plus de 4.000 mètres de dénivelé puisqu’il aura fallu se farcir l’Aubisque et le Portalet. Avec huit arrivées au sommet, ce Tour d’Espagne sera taillé, une fois n’est pas coutume, pour les hommes de haute montagne. On s’en délecte d’avance.