Yoann Gourcuff a repris la compétition... Il joue au tennis en Bretagne !

L'ancien Rennais Yoann Gourcuff, ici en 2015 lors du match entre Rennes et Bordeaux. — Mathieu Pattier / SIPA / PicMonkey

Sans club depuis son départ de Dijon, Yoann Gourcuff est licencié au tennis club de Larmor Plage, dans le Morbihan.

Il a explosé ses deux premiers adversaires, en leur infligeant deux 6/0 6/0.

Enfant, il jouait beaucoup au tennis et avait hésité avant de choisir le football. Il avait même croisé Rafael Nadal sur un tournoi en 1998.

Yoann Gourcuff a-t-il abandonné le foot ? On pourrait le penser. D'après la Gazette du centre Morbihan, l’ancien international français, sans club depuis son départ de Dijon en janvier, serait désormais inscrit au tennis club de Larmor-Plage dans le Morbihan.

L’ancien milieu de terrain de 33 ans passé par Bordeaux, Lyon, Rennes et Milan a même participé à plusieurs rencontres de championnat interclubs. Inscrit en départementale et affichant un classement 15/4, Yoann Gourcuff a laminé ses deux premiers adversaires en les punissant de deux 6-0 6-0, précise Ouest-France. Au tennis, on appelle ça une bulle, et ça fait mal…

Quand il croisait Rafael Nadal

Le fils de Christian Gourcuff n'est pas un novice de la balle jaune. Jeune, il avait hésité entre le football et le tennis, qu’il pratiquait à très bon niveau dans le Morbihan, quand son père entraînait le FC Lorient. Il avait même participé à un open à Auray en 1998 alors qu’il avait 12 ans. Un tournoi remporté par un certain Rafael Nadal… « Il avait une capacité d’apprentissage technique hors du commun », racontait son entraîneur de l'époque dans SoFoot.

Marié à l’animatrice Karine Ferri, Yoann Gourcuff est revenu vivre en Bretagne après une dernière pige mitigée au Dijon FCO. Ils ont deux enfants.