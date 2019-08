Gourcuff, père et fils sur le banc du Stade Rennais en novembre 2016. — DAMIEN MEYER / AFP

Ça fait un petit moment qu’on n’a pas eu de nouvelles de Yoann Gourcuff, après une demi-saison plus que mitigée du côté de Dijon (8 matchs, 0 but). Malheureusement, les récents propos du papa, l’ancien Bordelais ne semble pas voir le bout du tunnel. En effet, dans une longue interview accordée à nos confrères de L'Equipe, le nouveau coach du FC Nantes ne paraît pas forcément hyper optimiste quant à un retour en forme de son fiston dans les mois à venir.

« Il faut être réaliste, il a 33 ans et la saison écoulée à Dijon ne s’est pas bien passée. Après, pour avoir du plaisir et être performant, il faut physiquement ne pas avoir de problèmes. C’est un cercle vicieux : vous vous blessez, vous ne pouvez pas prendre le bon rythme, a soufflé Christian Gourcuff. A un moment donné, il y a un choix à faire, il ne va pas faire n’importe quoi, partir à droite à gauche ou sur une destination exotique. Je ne parle pas pour lui mais on sait que ça a une fin, et finir à 33 ans ou à 35 ans… ». Mouais, ça ne sent quand même pas très bon tout ça…