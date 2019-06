Jim ratcliffe, première fortune britannique — Andy Buchanan / AFP

Le contrat est signé, c’est fait. Jim Ratcliffe, le richissime patron anglais du groupe pétrochimique Ineos, a racheté ce vendredi après-midi l'OGC Nice, 7e de la Ligue 1 cette saison, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information de Nice-Matin.

Selon le quotidien régional, le montant de la transaction serait de 100 millions d’euros, une somme inédite pour un club de Ligue 1. La vente intervient après d’intenses tractations.

Les actionnaires n’avaient prévu que de « s’associer »

Le Britannique de 66 ans, qui avait déjà racheté l’équipe cycliste Sky, avait confirmé son intérêt pour le onze azuréen début avril. Les actionnaires sino-américains Chien Lee et Alex Zheng avaient alors démenti être vendeurs, indiquant ne chercher qu'à «s'associer» avec « des investisseurs potentiels » pour « accélérer encore le développement du club ».

Ce groupe d’actionnaires avait racheté 80 % des parts de l’OGC Nice pour 20 millions en juin 2016. Le solde des actions détenues par Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, les anciens présidents et directeur général du club devaient également leur être cédé à une date non précisée pour un montant minimum de 10 millions d’euros.