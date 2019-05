Falcao et l'ASM reçoivent Amiens avec la peur au ventre — VALERY HACHE / AFP

Monaco a gagné et perdu en même temps. Vendredi soir, l’ASM s’est incliné contre Nice (2-0). Mais l’équipe a validé son ticket pour la Ligue 1. C’est avec une joie douce-amère que les joueurs du Rocher ont quitté l' Allianz Riviera et sans dire un mot aux journalistes en zone mixte. Un sentiment nourri à la fois par la défaite et par une saison à oublier. Surtout à une 17e place au classement, ultime place avant les barrages.

C’est l’autre fête des voisins qui se jouait sur la pelouse. A la 36e minute de jeu de ce derby de la Côte d’Azur, Benoît Badiashile a permis l’ouverture du score… niçoise. Sur un centre de Youssef Attal, le défenseur central monégasque a poussé le ballon dans ses propres filets. Et au retour des vestiaires, à la 67e, au tour de Mickaël Le Bihan de doubler la marque. Après huit mois passés loin des terrains et une reprise début mai, l’attaquant niçois a inscrit un penalty, concédé sur une faute dans la surface par Allan Saint-Maximin.

« Très soulagé et très content »

« C’était une saison très difficile. Nous avons validé notre saison en Ligue 1, est venu déclaré, sans rajouter un mot de plus, Oleg Petrov, le vice-président. Dans les prochains jours, nous allons faire le bilan et nous préparer pour la saison prochaine. Nous allons tout faire pour redorer le blason. »

Il fallait un énorme coup du sort pour que l’AS Monaco finisse barragiste vendredi soir : une défaite 4-0 de l’ASM et une victoire 4-0 de Dijon. Mais les Monégasques auraient aimé l’emporter pour l’honneur. Et pour faire un pied de nez à cette année 2018-2019 : « C’est vrai, cette saison reste très dure pour tout le monde. Je suis très soulagé et très content. Je suis content d’avoir atteint notre objectif malgré la défaite. Monaco reste en Ligue 1 », a dit Leonardo Jardim en conférence de presse.

« Ne pas faire les mêmes erreurs »

Le coach monégasque anticipe la saison prochaine : « On ne l’a pas beaucoup préparée. Il faut beaucoup réfléchir sur cette année, ne pas faire les mêmes erreurs. Il ne faut pas annoncer une équipe pour jouer le podium quand elle n’a pas le niveau pour le faire (…) Plus que de prendre des joueurs, il va falloir en faire partir. Car on a plus de 72 joueurs sous contrat. C’est beaucoup. »

Les joueurs de l’ASM sont partis vendredi soir en vacances. D’autres s’en iront définitivement. Et le Rocher met désormais cap sur le mercato et une réorganisation. Pour retourner à l’assaut de la Ligue 1 et de son podium.