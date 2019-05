Après une entame de match catastrophique, les Monégasques ont réussi à revenir à score grâce à leur buteur Radamel Falcao. — Damien Meyer / AFP

Mené 2-0 au bout de dix minutes, Monaco a réussi à inverser la tendance et à décrocher le point du match nul face à Rennes mercredi soir.

C’est encore son buteur Radamel Falcao qui a joué le rôle de sauveur en signant un doublé.

Monaco n’est pas encore sauvé mais ramène de Bretagne un point important dans la lutte pour le maintien.

Même s’il n’est plus tout jeune, Radamel Falcao reste bien l’homme fort de l’AS Monaco. Le buteur colombien l’a encore prouvé mercredi soir en signant un doublé sur la pelouse du Roazhon Park, permettant à son équipe d’arracher le point du match nul face à Rennes. Un point précieux qui pourrait compter en fin de saison. « Le nul n’était pas l’objectif mais c’est un point important dans la guerre pour le maintien », a réagi à l’issue de la rencontre Leonardo Jardim.

Bon... J’étais un pro Jardim, mea culpa.

On ne peut plus continuer avec lui... Pas de jeu, trop de passe droit, mauvais recrutement, plus de concurrence car tjrs les mêmes schémas tactiques et joueurs.. Merci mais stop 😞 — Popeye9 🔴⚪ (@Popey_9) May 1, 2019

Désormais seizième au classement, l’équipe du Rocher grappille donc un point sur ses concurrents, reléguant Caen, l’actuel barragiste, à quatre longueurs avant le sprint final. Mais pour se maintenir en Ligue 1, l’AS Monaco va devoir hausser son niveau et surtout garder son calme. « Le maintien c’est comme ça, on a besoin d’avoir confiance et en même temps il y a la peur », a souligné le coach portugais.

Une tête et une reprise de volée magnifique pour le Tigre

En première mi-temps, son équipe a d’ailleurs pris le bouillon face à une équipe rennaise encore dans l’euphorie de la coupe. A peine dix minutes après le coup d’envoi, Adrien Hunou avait déjà signé un doublé, plongeant les Monégasques en plein doute. « Notre entame de match a été catastrophique, on a manqué de rigueur », reconnaît l’international français Djibril Sidibé. « On n’est pas rentré concentrés dans ce match, il faut vraiment que l’on corrige ça », poursuit Rony Lopes.

41% - Radamel @FALCAO a inscrit 41% des buts de @AS_Monaco en Ligue 1 cette saison (14/34), meilleur ratio parmi les joueurs de l'élite. Tigre 🐯. #SRFCASM pic.twitter.com/SMs5xU7ZHw — OptaJean (@OptaJean) May 1, 2019

Par deux fois, Monaco a frôlé la correctionnelle sur des frappes d’Hunou (37e) et de Bourigeaud (50e). A partir de là, les Rennais ont un peu pioché et les Azuréens en ont profité pour se refaire la cerise. Ils s’en sont pour cela remis à leur meilleur buteur (14 buts cette saison) qui a signé un doublé de grande classe. D’abord de la tête sur un centre de Sidibé (69e) avant de tromper Koubek d’une reprise de volée acrobatique magnifique (75e).

« On a été en grande difficulté ce soir mais l’équipe a montré un fort caractère. On est revenu au score et c’est ce chemin que l’on doit suivre », a indiqué le Tigre à l’issue de la rencontre. Pour éviter le purgatoire à son équipe, ce dernier va donc devoir encore rugir lors des quatre derniers matchs.