Marquinhos, ici devant Andy Delort, lors de la défaite du PSG à Montpellier (3-2), face au MHSC — Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

Le capitaine du PSG Marquinhos a été le seul joueur parisien à s’arrêter devant la presse française en zone mixte. « On va continuer à rentrer sur le terrain et présenter un visage comme ça », s’interroge-t-il.

Le défenseur central reconnaît vivre ses pires moments sous le maillot parisien. « On a déjà vécu des moments difficiles, mais on a su tout de suite relever la tête. Ça fait un petit moment qu’on n’arrive pas à donner une bonne réponse. »

Selon lui, jouer à Paris impose d’être exemplaire. « On connaît les responsabilités du PSG. Il faut savoir gérer la pression ».

C’est l’un des rares joueurs à rester à son niveau en cette fin de saison. Le capitaine du PSG Marquinhos, directement impliqué dans le but de Di Maria qui avait redonné l’avantage à Paris (à 1-2 avant la déconvenue en fin de match) reste debout dans la tourmente. Sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire.

Mardi soir, après la défaite contre le MHSC, il a été le seul joueur parisien à s’arrêter devant la presse française en zone mixte. Et il ne s’est pas arrêté pour rien. « C’est trop facile de vouloir que la saison se termine. On va faire quoi ? Continuer à rentrer sur le terrain et présenter un visage comme ça ? Ça va être très difficile pour nous. On va prendre des claques de toute part, des supporters, des médias. On va donner des raisons contre nous. On doit changer cette mentalité, explique le Brésilien. On ne peut pas faire quatre matchs [il s’excuse] de merde. Qu’est-ce qu’il va se passer après ? On est le PSG, le champion. On doit montrer un beau visage. Les échéances importantes ne se préparent pas la veille du match ou deux jours avant. Ça se prépare au fil des matchs et des entraînements. »

« Ça fait un petit moment qu’on n’arrive pas à donner une bonne réponse »

Pour le défenseur central, jouer à Paris oblige à être exemplaire. « On connaît les responsabilités du PSG. Le club est détesté par beaucoup de gens. Il est aimé par beaucoup de gens aussi. Beaucoup de choses se passent. Il faut savoir gérer la pression dans des moments comme ça. »

Marquinhos : « C'est trop facile de vouloir que la saison se termine. Si on continue à montrer le même visage, cela va être très difficile pour nous. On va prendre des claques de toutes parts, des supporters, des médias. Et on va juste donner raison à tout le monde. » #PSG pic.twitter.com/NeKpnLvoEw — PSG Society (@PSGsociety) April 30, 2019

Il reconnaît vivre l’un de ses pires moments sous le maillot du club de la capitale. « On a déjà vécu des moments difficiles, mais on s’en est tout de suite sorti, on a su tout de suite relever la tête. Ça fait un petit moment qu’on n’arrive pas à donner une bonne réponse. Ça ne peut être qu’ensemble qu’on va s’en sortir. »

Ensemble. Le Brésilien insiste sur le mot et annonce une réunion entre les joueurs. « On va parler dans le vestiaire pour qu’on puisse s’en sortir. Dans une situation comme ça, il faut être beaucoup plus fort que dans les situations où tout va bien. Il faut s’en sortir ensemble ».