C’est une affaire qui tourne au grand n’importe quoi. Après avoir été bousculé par Neymar à l’occasion de la remise des trophées lors de la finale de la Coupe du monde, un supporter du Stade Rennais – que plusieurs autres vidéos montrent en train d’insulter les joueurs du PSG – vient désormais de porter plainte contre Pierre Ménès, le journaliste vedette du Canal Football Club et Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal Plus.

En cause, les « propos diffamatoires » du journaliste à son égard, lors du dernier CFC, dimanche soir. Celui-ci avait évoqué la « bafounette » prise par le supporter, tout en expliquant que ce dernier avait provoqué les joueurs du PSG avant de relayer sur les réseaux sociaux son indignation et sa douleur. Pierre Ménès avait laissé entendre que ce fan du club breton jouait les victimes, tout ça pour alimenter le buzz.

Le fan attaque, Pierre Ménès réagit

Or, selon L'Equipe, le supporter et son avocat ont bel et bien porté plainte contre PIerre Ménès. « Ce sont des milliers de personnes anonymes qui injurient ou menacent ce spectateur sur les réseaux sociaux depuis ces déclarations de M. Ménès, affirme Me Philippe Ohayon, l’un des avocats de la victime. Pour nous, ces propos sont diffamatoires et donneront lieu à condamnation. Personne n’est au-dessus des lois. Y compris les chroniqueurs de football. »

Quand je disais qu’il ne voulait que se faire du fric.Les joueurs du PSG ils portent pas plainte eux ? https://t.co/ws8edpH93F — Pierre Ménès (@PierreMenes) May 1, 2019

Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas tardé à réagir à cette information par le biais de son compte Twitter. La suite au prochain épisode.