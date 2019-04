Thomas Tuchel sur le banc lors de la finale de la Coupe de France PSG-Rennes, le 27 avril 2019. — Damien MEYER / AFP

S’il a bien sûr été invité à parler de sa situation personnelle – « Je ne sens pas que ma position est fragile. Je ne sais pas… Je ne suis pas naïf », a-t-il d’ailleurs répondu à ce sujet –, Thomas Tuchel a été longuement interrogé sur Neymar, ce lundi, en conférence de presse.

Le Brésilien s’est fait remarquer après la finale de Coupe de France perdue face à Rennes, samedi, d’abord en frappant au visage un spectateur qui le provoquait alors qu’il allait récupérer en tribune sa médaille, puis en fustigeant le manque d’écoute des jeunes en zone mixte.

Sur le geste d’humeur, Tuchel s’est montré intransigeant. « Je n’aime pas du tout. Ce n’est pas possible de faire ça, ce n’est simplement pas possible », a réagi le coach du PSG. Ce n’est pas facile de monter les marches après une défaite. C’est super difficile, pour moi, pour tout le monde. On doit accepter. Si on perd, on doit montrer du respect. C’est toujours nécessaire. Ce n’est pas possible d’être dans un "challenge" avec un spectateur. »

Quant à la sortie du Brésilien sur les plus jeunes, le technicien a dit le comprendre, mais que tout ça devait être réglé en interne. « Je sais ce que Ney a voulu dire, ce n’est pas une chose dont on doit parler à l’extérieur, seulement à l’intérieur, a rappelé Tuchel. Il est nécessaire qu’on se parle dans le vestiaire pour grandir et s’améliorer. Mais on doit le faire entre nous. On peut discuter, avoir des opinions différentes mais il faut le faire à l’intérieur. »

Après la désillusion du Stade de France, le PSG enchaîne dès mardi à Montpellier, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1.