Walter Benitez — Frederic DIDES/SIPA

Les distinctions individuelles dans un sport collectif, ces machines à blesser des egos. Dernière victime en date, le gardien de l'OGC Nice, Walter Benitez. Titulaire entre les deux poteaux les mieux gardés du championnat après ceux du Losc, à égalité avec le PSG. Pourtant, le bonhomme ne figure pas parmi les nommés à son poste aux Trophées UNFP​. Un affront pour l’intéressé, qui l’a fait savoir sur Twitter.

Les #TropheesUNFP sont votées par les joueurs que ne regardent pas les statistiques. Donc, les prix ne sont pas pour les meilleurs joueurs, sinon pour les joueurs les plus charismatiques. J’ai quitté ma maison à 11 ans pour être le meilleur joueur, pas pour être le plus sympa! — Walter Benitez (@benitezwalterok) May 3, 2019

Mention spéciale pour la chute de ce tweet, une belle punchline des familles comme on les aime. Notons quand même que l’Argentin a de quoi avoir la haine au regard des nommés : Maignan, ok, Lecomte, ok, Lopes, ok, Mendy ok, Areola… Bon, là, y’a débat. Un arrêt par match de moins en moyenne pour le Parisien sur la saison, ça fait un peu beaucoup. Benitez pourra toujours se consoler avec les mots de son président, Gauthier Ganaye (« on le sait que c’est toi le meilleur »).