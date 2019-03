Ismaila Sarr a inscrit un 3e but crucial d'une superbe tête plongeante. — L. Venance / AFP

Après l’incroyable déconvenue parisienne contre Manchester United, Rennes devait sauver l’honneur de la L1 face à la PL. Mission accomplie devant les 30.000 spectateurs bouillants du Roazhon Park. Vainqueurs d'Arsenal en 8e de finale aller de Ligue Europa (3-1), les Bretons sont allés chercher ce succès au forceps, faisant la décision dans les ultimes instants.

L’expulsion de Sokratis, le tournant

C’est un Stade Rennais à réaction qu’on a vu ce jeudi. Très vite menés au score, les Bretons ont eu du mal à rentrer dans le match. Manquant de précision et de fluidité, à l’image d’un André et d’un Sarr longtemps maladroits, les Rouge et Noir ont d’abord paru inhibés face à des Gunners récitant leurs gammes. Mais l’expulsion juste avant la pause de Sokratis, pour une faute sur Ben Arfa qui filait seul au but, a totalement changé la physionomie du match. Sur le coup-franc suivant, Bourigeaud, après une première frappe contrée par le mur, a expédié une demi-volée du droit magistrale dans la lucarne de Cech (1-1, 41e), sonnant la révolte rennaise.

Un troisième but qui change tout

Toutes les stats le disent : 2-1 ou 3-1 à domicile, ce n’est pas du tout la même histoire ! En supériorité numérique, les Rennais ont peu à peu posé leur patte sur la rencontre, notamment grâce aux combinaisons du trio Grenier-Bourigeaud-Ben Arfa. Et le travail de sape des Bretons a payé, d’abord sur un centre de Zeffane dévié par Monreal dans son camp (2-1, 64e), puis dans le rush final. Après plusieurs alertes sur le but de Cech, Lea Siliki, tout juste entré en jeu, s’est échappé sur la gauche avant de délivrer un caviar pour la tête plongeante de Sarr (3-1, 88e).

Arsenal encore dans la course

Les équipes d’Unai Emery s’inclinent presque toujours à l’extérieur. On a donc d’abord cru que le Basque avait enfin trouvé la recette quand Iwobi a cueilli à froid les Rennais dès la 3e minute (0-1), sur un centre-tir venant mourir dans le petit filet – une action où Koubek est d’ailleurs loin d’être impérial. Si ce fameux but à l’extérieur pourrait bien peser lourd au retour, la fougue rennaise permettra aux hommes de Stephan de partir avec un léger avantage à l’Emirates, jeudi prochain. Mais pas question de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué : l’exemple du PSG est là pour calmer le trop-plein d’optimisme.