Le public rennais, à l'image des ultras du RCK, était chaud bouillant ce jeudi. — K. McManus / BPI / REX / Shutterstock / SIPA

« Depuis que je suis au club, je n’avais jamais vécu ça ! Les supporters nous ont poussés et donné de la force tout le match » Auteur d’une entrée décisive, avec son offrande du gauche à Ismaila Sarr sur le troisième but rennais, James Lea-Siliki n’en revenait toujours pas. Le Roazhon Park est entré en fusion ce jeudi soir, garni par 30.000 spectateurs bouillants. Une ambiance rarement vue à Rennes, de mémoire de supporter rouge et noir !

Le Stade Rennais est tout simplement le premier club français de l'histoire à vaincre Arsenal à domicile. #SRFCARS https://t.co/vYaZM7MuzY — REDmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) March 7, 2019

Hatem Ben Arfa a lui aussi salué cet impressionnant soutien populaire. « Il y a quelque chose qui se crée dans toute la ville », affirme le meneur de jeu rouge et noir. « Je ne pensais pas que Rennes aimait autant le football mais c’est vraiment une ville de foot. »

« On n'est qu'à la mi-temps », tempère Clément Grenier

Revenant sur la réaction rennaise après une entame compliquée, il a vanté « l’esprit conquérant affiché, comme face au Betis. A 11 contre 10, on a tellement poussé qu’on les a fait craquer. J’avais pronostiqué 3 ou 4-1, je ne m’étais pas trompé. Avec un tel score, on part favori pour le retour et on ira là-bas pour gagner. »

Mais Clément Grenier a toutefois mis en garde contre tout excès d’optimisme : « Il ne faut surtout pas s’enflammer. On a fait une grosse performance en revenant au score et en gagnant 3-1 mais on n’est qu’à la mi-temps du match. Il faut relativiser, ce qui sera beau, c’est la qualification. On connaît le football, rien n’est joué et le retour sera très compliqué. »

En quittant le Roazhon Park, Hatem Ben Arfa n’a, lui, pas manqué d’adresser une petite pique à son ancien entraîneur Unai Emery. « Je l’ai retrouvé très excité sur le banc, ça m’a fait marrer », a plaisanté le milieu offensif rennais.